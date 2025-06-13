Мовлид Хайбулаев — Тай Кюн Ким: онлайн-трансляция боя PFL World Tournament 5

Мовлид Хайбулаев и Тай Кюн Ким проведут бой на PFL World Tournament 5

Россиянин Мовлид Хайбулаев и кореец Тай Кюн Ким проведут полуфинал Гран-при PFL в полулегком весе в пятницу, 13 июня. Главный кард PFL World Tournament 5 начнется в 6.00 по московскому времени.

Хайбулаев в профессиональном рекорде имеет 22 победы и одну ничью, еще один поединок признан несостоявшимся. Рост Мовлида составляет 168 см, размах рук — 178 см. В апреле россиянин победил Джереми Кеннеди раздельным решением судей.

Тай Кюн Ким в профессиональных ММА одержал 11 побед и потерпел одно поражение. Рост бойца из Кореи составляет 180 см, размах рук — 178 см. В апреле южнокореец победил Натана Келли удушающим приемом.

Все поединки турнира покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».