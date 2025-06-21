Гаджи Рабаданов — Кевин Ли: онлайн-трансляцию боя PFL World Tournament 6

Россиянин Гаджи Рабаданов и американец Кевин Ли, выступающие в легком весе, встретятся в главном поединке турнира PFL World Tournament 6 в субботу, 21 июня. Бой будет проходить на «Интраст Банк Арене» в Уичито (США) и начнется около 6.30 по московскому времени.

В прямом эфире все поединки PFL World Tournament 6 будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Рабаданов одержал 25 побед, потерпел четыре поражения и завершил два поединка вничью на профессиональном уровне. В профессиональном рекорде Ли — 20 побед и восемь поражений.