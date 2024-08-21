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Куниев: «Нганну проиграет Феррейре нокаутом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Eagle FC в тяжелом весе россиянин Ризван Куниев (12-2) дал прогноз на бой экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) и чемпиона PFL в тяжелом весе Ренана Феррейры (13-3).

«Этот кэмп я готовился в American Top Team, и мы тренировались вместе с Ренаном. Видя его форму, я думаю, он победит Нганну. Это будет во втором или первом раунде нокаутом за счет своей быстроты и высоты. Я думаю, он победит Нганну нокаутом», — сказал Куниев на пресс-конференции.

Нганну проведет дебютный бой в PFL против Феррейры 19 октября.

Ризван Куниев
Франсис Нганну
ММА
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