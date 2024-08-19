PFL 9 (2024): дата и место проведения турнира
Турнир PFL 9: 2024 пройдет в ночь на 24 августа в Вашингтоне (США)
Турнир PFL 9: 2024, где за выход в финал сезона поспорят полулегковесы и полуcредневесы, состоится в ночь на 24 августа в Вашингтоне (США). В предварительном карде Мухамед Берхамов дебютирует в PFL: он подерется с Рэем Купером III. 30-летний Берхамов — российский атлет с рекордом 15-1, 1 NC.
Главный кард PFL 9: 2024
- Полулегкий вес. Брендан Локнейн — Кай Камака III
- Полусредний вес. Магомед Умалатов — Нейман Грейси
- Полулегкий вес. Габриэль Алвес Брага — Тимур Хизриев
- Полусредний вес. Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов
Предварительный кард
- Полусредний вес. Рэй Купер III — Мухамед Берхамов
- Полусредний вес. Эрик Алекин — Лука Поклит
- Полулегкий вес. Энрике Барсола — Тайлер Даймонд
- Полулегкий вес. Марсирли Алвес — Брахайан Цурчер
- Полусредний вес. Хосе Перес — Джесси Стирн
- Тяжелый вес. Максвелл Джанту Нана — Кент Мафилео
- Полусредний вес. Шидо Борис Эсперанса — Тайлер Хилл
В России официальная трансляция турнира запланирована на платформе «Okko Спорт».
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