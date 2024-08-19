PFL 9 (2024): дата и место проведения турнира

Турнир PFL 9: 2024, где за выход в финал сезона поспорят полулегковесы и полуcредневесы, состоится в ночь на 24 августа в Вашингтоне (США). В предварительном карде Мухамед Берхамов дебютирует в PFL: он подерется с Рэем Купером III. 30-летний Берхамов — российский атлет с рекордом 15-1, 1 NC.

Главный кард PFL 9: 2024

Полулегкий вес. Брендан Локнейн — Кай Камака III

Полусредний вес. Магомед Умалатов — Нейман Грейси

Полулегкий вес. Габриэль Алвес Брага — Тимур Хизриев

Полусредний вес. Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов

Предварительный кард

Полусредний вес. Рэй Купер III — Мухамед Берхамов

Полусредний вес. Эрик Алекин — Лука Поклит

Полулегкий вес. Энрике Барсола — Тайлер Даймонд

Полулегкий вес. Марсирли Алвес — Брахайан Цурчер

Полусредний вес. Хосе Перес — Джесси Стирн

Тяжелый вес. Максвелл Джанту Нана — Кент Мафилео

Полусредний вес. Шидо Борис Эсперанса — Тайлер Хилл

В России официальная трансляция турнира запланирована на платформе «Okko Спорт».

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