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23 января, 12:50

Хабиб — о титульном поединке Усмана Нурмагомедова: «Мы готовимся к тяжелому пятираундовому бою»

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от титульного боя PFL, в котором его троюродный брат Усман Нурмагомедов сойдется с британцем Альфи Дэвисом.

Бой за пояс чемпиона в легком весе состоится 7 февраля в Дубае.

«Альфи и Усман оба проповедуют очень необычный бойцовский стиль. Они много двигаются, обладают хорошим ударами ногами, вертушками. Но я думаю, Усман немножко лучше Альфи. Может, не немножко — Усман на один класс выше. Я так вижу. Мы готовимся к долгому вечеру. Мы не готовимся к финишу в первом раунде. Мы готовимся к тяжелому пятираундовому бою. Но если будет шанс, Усман финиширует его», — заявил Хабиб в интервью пресс-службе PFL.

На счету 27-летнего Усмана Нурмагомедова 20 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В активе 33-летнего Дэвиса 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.

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