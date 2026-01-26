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26 января, 14:15

Усман Нурмагомедов против Альфи Дэвиса: дата боя на турнире PFL

Усман Нурмагомедов проведет титульный поединок против Альфи Дэвиса на PFL 7 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец Усман Нурмагомедов проведет титульный поединок в легком весе (до 70 кг) против британца Альфи Дэвиса на турнире PFL в субботу, 7 февраля. Вечер ММА пройдет на арене «Кока-Кола» в Дубае (ОАЭ). Начало чемпионского боя — ориентировочно в 1.00 по московскому времени.

Ключевые события боя будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире трансляцию турнира покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В профессиональных ММА 27-летний Нурмагомедов провел 20 боев (все завершились победой). На счету 33-летнего Дэвиса профессиональный рекорд — 17 побед, пять поражений и одна ничья.

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Усман Нурмагомедов
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