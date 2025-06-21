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21 июня 2025, 05:51

Магомедов единогласным решением судей победил Хамидова на PFL World Tournament 6

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Магомед Магомедов одержал победу над Сарварджоном Хамидовым из Таджикистана на турнире PFL World Tournament 6. Бой длился 3 раунда, по итогам которых судьи присудили победу россиянину — 29-28, 29-28, 29-28.

33-летний россиянин одержал 21 победу при четырех поражения в профессиональных ММА. У 28-летнего Хамидова рекорд — 16 побед и 1 поражение.

Турнир PFL World Tournament 6 прошел в субботу, 21 июня, на «Интраст Банк Арене» в Уичито (США).

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Магомед Магомедов
ММА
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