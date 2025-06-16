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PFL World Tournament 6: дата турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

В карде PFL World Tournament 6 запланировано 13 поединков
Александр Иткин
редактор интернет отдела

PFL World Tournament 6 состоится в ночь с 20 на 21 июня. В карде запланировано 13 поединков:

  • Гаджи Рабаданов (25-4-2) — Кевин Ли (20-8)
  • Лиз Кармуш (23-8) — Элора Дана (8-0)
  • Мансур Барнаки (22-6) — Арчи Колган (11-0)
  • Джастин Ветцелл (11-2) — Мандо Гутьеррес (11-3)
  • Марсирли Алвес (13-4) — Джейк Хадли (12-4)
  • Брент Примус (16-4-0-1) — Алфи Дэвис (18-5-1)
  • Екатерина Шакалова (9-2) — Джена Бишоп (8-2)
  • Магомед Магомедов (20-4) — Сарварджон Хадимов (16-0)
  • Антонио Карусо (8-2) — Винисиус Ченчи (8-3)
  • Дэрра Келли (7-0) — Майк Хамел (11-6)
  • Матеус Маттос (14-4-1) — Лазаро Дейрон (8-0-1)
  • Сарай Ороско (8-6) — Илара Джоанне (12-10)
  • Алан Домингес (11-7) — Ник Мек (7-2)

Турниры PFL в России показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

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