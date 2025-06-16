PFL World Tournament 6: дата турнира, кард боев, где смотреть трансляцию
В карде PFL World Tournament 6 запланировано 13 поединков
PFL World Tournament 6 состоится в ночь с 20 на 21 июня. В карде запланировано 13 поединков:
- Гаджи Рабаданов (25-4-2) — Кевин Ли (20-8)
- Лиз Кармуш (23-8) — Элора Дана (8-0)
- Мансур Барнаки (22-6) — Арчи Колган (11-0)
- Джастин Ветцелл (11-2) — Мандо Гутьеррес (11-3)
- Марсирли Алвес (13-4) — Джейк Хадли (12-4)
- Брент Примус (16-4-0-1) — Алфи Дэвис (18-5-1)
- Екатерина Шакалова (9-2) — Джена Бишоп (8-2)
- Магомед Магомедов (20-4) — Сарварджон Хадимов (16-0)
- Антонио Карусо (8-2) — Винисиус Ченчи (8-3)
- Дэрра Келли (7-0) — Майк Хамел (11-6)
- Матеус Маттос (14-4-1) — Лазаро Дейрон (8-0-1)
- Сарай Ороско (8-6) — Илара Джоанне (12-10)
- Алан Домингес (11-7) — Ник Мек (7-2)
Турниры PFL в России показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».
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