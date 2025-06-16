PFL World Tournament 6: дата турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

В карде PFL World Tournament 6 запланировано 13 поединков

PFL World Tournament 6 состоится в ночь с 20 на 21 июня. В карде запланировано 13 поединков:

Гаджи Рабаданов (25-4-2) — Кевин Ли (20-8)

Лиз Кармуш (23-8) — Элора Дана (8-0)

Мансур Барнаки (22-6) — Арчи Колган (11-0)

Джастин Ветцелл (11-2) — Мандо Гутьеррес (11-3)

Марсирли Алвес (13-4) — Джейк Хадли (12-4)

Брент Примус (16-4-0-1) — Алфи Дэвис (18-5-1)

Екатерина Шакалова (9-2) — Джена Бишоп (8-2)

Магомед Магомедов (20-4) — Сарварджон Хадимов (16-0)

Антонио Карусо (8-2) — Винисиус Ченчи (8-3)

Дэрра Келли (7-0) — Майк Хамел (11-6)

Матеус Маттос (14-4-1) — Лазаро Дейрон (8-0-1)

Сарай Ороско (8-6) — Илара Джоанне (12-10)

Алан Домингес (11-7) — Ник Мек (7-2)

Турниры PFL в России показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».