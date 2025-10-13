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«В UFC сказали: «Сейчас русский чемпион нам неинтересен». Федор Емельяненко — о карьере Немкова

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Вадим Немков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» объяснил, почему Вадим Немков не подписал контракт с UFC.

— Вадим Немков подписал новый двухлетний контракт с PFL. Значит, в UFC мы его больше не увидим?

— А UFC его не хотело видеть. Переговоры были, но нам ответили конкретно: «Мы понимаем, что Вадим может стать чемпионом, но нам сейчас неинтересен русский чемпион».

— А кто сейчас представляет интересы Вадима из иностранных менеджеров?

— Давайте вы у Вадима будете напрямую спрашивать. Мы вдвоем, вместе. Я просто не хочу имя называть. Американец.

— Как зовут друга вашего...

— Джерри? Нет-нет-нет.

— Джерри Миллен, его имею в виду, да.

— Нет-нет-нет. С Джерри мы еще расстались, когда еще [я выступал] в Bellator. Это человек из UFC. И условия Вадиму предложили гораздо хуже, чем в PFL.

— Да, он мне говорил, что сумма в два раза меньше. А когда запросили больше, они сказали, что им не особо интересен русский чемпион?

— Ага. Слава Богу, что так сказали, что не взяли и не держали потом на привязи.

— Насколько вероятен бой Вадима с Франсисом Нганну, если он пройдет Ренана Феррейру?

— Вероятен. Почему же нет? Вероятен.

— Нет чувства, что Нганну в этом не особо заинтересован?

— Я не знаю. Мне надо ребят готовить. Надо, чтобы у них контракты были хорошие, чтобы они были обеспечены, чтобы они шли вверх. А эти подноготные игры между организациями, «нам интересно», «нам неинтересно»... надо быть выше этого.

Федор Емельяненко стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;.«На бесовском языке не разговариваю. И на мерзость не ведусь». Большое интервью Федора Емельяненко

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Вадим Немков
Федор Емельяненко
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