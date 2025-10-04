Хабиб Нурмагомедов: «Через 4-5 лет Усман достигнет пика. Только представьте, кем он станет»

Хабиб Нурмагомедов, тренер и брат бойца ММА Усмана Нурмагомедова, прокомментировал победу Усмана над ирландцем Полом Хьюзом в титульном поединке на турнире PFL Champions Series 3.

«Пол, спасибо тебе. Благодаря тебе мы стали лучше после первого боя. Усману только 27 лет. Через 4-5 лет он достигнет пика. Только представьте, кем он станет», — сказал Хабиб Нурмагомедов после боя Усмана.

Бой в легком весе продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47). 27-летний россиянин стал чемпионом PFL в легком весе. «СЭ» вел текстовую трансляцию турнира PFL Champions Series 3.

На счету Нурмагомедова 20 побед, один бой признан несостоявшимся. У Хьюза 14 побед при трех поражений.