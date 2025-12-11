Тарасов о следующем сопернике Немкова: «Бой против Нганну может стать очень интересной вывеской»

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в комментарии для «СЭ» дал прогноз на предстоящий бой российского бойца Вадима Немкова против бразильца Ренана Феррейры на PFL Europe 4.

«Достаточно интересный поединок. Немков и Феррейра — интересные бойцы, оба имеют за своей спиной немало боев. Не могу назвать фаворита, но болею за Вадима. Надеюсь, что он победит. У него есть все шансы», — сказал Тарасов «СЭ».

Также Тарасов поделился мнением о потенциальном поединке Немкова против камерунца Франсиса Нганну.

«Может ли Вадим в случае победы выйти на бой против Нганну? Поединок с Франсисом может стать очень интересной вывеской. Но, боюсь, что Нганну бой против Немкова не интересен. Кто такой Нганну и кто такой Немков для мирового ММА? Нганну — совсем уж боец другого масштаба. Не знаю, что должно случиться, чтобы Вадим Немков подрался с Франсисом Нганну», — добавил Тарасов.

Вадим Немков и Ренан Феррейра проведут титульный поединок в тяжелом весе в финале PFL Europe 4 в субботу, 13 декабря. Вечер ММА пройдет в Лионе (Франция). Начало главного события вечера — ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

В профессиональных ММА Немков провел 22 боя, в которых одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.

На счету Феррейры в смешанных единоборствах — 18 боев, 11 побед (девять нокаутом), пять поражений и два поединка без результата.

(Руслан Ботвенко)