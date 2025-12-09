Вадим Немков — Ренан Феррейра: дата боя на турнире PFL

Немков проведет титульный поединок в тяжелом весе против Феррейры в финале PFL Europe 4

Российский боец Вадим Немков проведет титульный поединок в тяжелом весе против бразильца Ренана Феррейры в финале PFL Europe 4 в субботу, 13 декабря. Вечер ММА пройдет в Лионе (Франция). Начало главного события вечера — ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

ММА PFL: Немков — Феррейра

Ключевые события боя будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире трансляцию турнира покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В профессиональных ММА Немков провел 22 боя, в которых одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.

На счету Феррейры в смешанных единоборствах — 18 боев, 11 побед (девять нокаутом), пять поражений и два поединка без результата.