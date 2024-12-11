Бой Немкова и Андерсона пройдет 25 января в Дубае

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет поединок против американца Кори Андерсона 25 января 2025 года.

Бой пройдет в Дубае на турнире Road to Dubai. Это третий поединок между бойцами. Первый бой признан несостоявшимся из-за столкновения головами, а во втором победил Немков.

32-летний Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.