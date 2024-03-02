Александр Емельяненко хочет посетить бои Джона Джонса и поддержать его

Российский тяжеловес Александр Емельяненко отреагировал на слова американца Джона Джонса.

24 февраля на турнире PFL vs Bellator в Саудовской Аравии чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс в разговоре с Федором Емельяненко попросил передать привет Александру.

«Какая была реакция, когда увидел как Джон Джонс передает мне привет? Нормальная. Мне кажется, что Джон Джонс еще не начал еще заниматься смешанными единоборствами, когда я начал выступать и когда он начал смотреть меня по телевизору. Ну, как? Хороший человек. Был на моих боях, приезжал поддерживать, когда я, по-моему, дрался с Бобом Саппом в Москве. Будет возможность и я буду на его боях тоже поприсутствую, поддержу. Это хорошо. Как видите, бойцовский мир дружит. Мы дружим, общаемся, передаем заочно друг другу приветы, поддерживаем», — сказал Емельяненко «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года в Москве, Александр Емельяненко болевым на руку победил блогера Евгения Ершова.

Следующим оппонентом Емельяненко должен стать Вячеслав Дацик, которому он в прошлом проигрывал нокаутом в поединке по правилам бокса.