Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

2 марта, 16:24

Александр Емельяненко хочет посетить бои Джона Джонса и поддержать его

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тяжеловес Александр Емельяненко отреагировал на слова американца Джона Джонса.

24 февраля на турнире PFL vs Bellator в Саудовской Аравии чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс в разговоре с Федором Емельяненко попросил передать привет Александру.

«Какая была реакция, когда увидел как Джон Джонс передает мне привет? Нормальная. Мне кажется, что Джон Джонс еще не начал еще заниматься смешанными единоборствами, когда я начал выступать и когда он начал смотреть меня по телевизору. Ну, как? Хороший человек. Был на моих боях, приезжал поддерживать, когда я, по-моему, дрался с Бобом Саппом в Москве. Будет возможность и я буду на его боях тоже поприсутствую, поддержу. Это хорошо. Как видите, бойцовский мир дружит. Мы дружим, общаемся, передаем заочно друг другу приветы, поддерживаем», — сказал Емельяненко «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года в Москве, Александр Емельяненко болевым на руку победил блогера Евгения Ершова.

Следующим оппонентом Емельяненко должен стать Вячеслав Дацик, которому он в прошлом проигрывал нокаутом в поединке по правилам бокса.

Александр Емельяненко
Джон Джонс
UFC
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вадим Немков назвал топ-4 лучших русских тяжеловесов

Гольцов проведет поединок с Васселом в турнире PFL 4
Новости
RSS RSS
Все новости