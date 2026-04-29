Сергей Билостенный — Ренан Феррейр: дата и время начала боя PFL

Российский боец Сергей Билостенный проведет поединок в тяжедом весе против бразильца Ренана Феррейры на турнире PFL Sioux Falls в ночь со 2 на 3 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон» в Су-Фолсе (США). Начало боя Билостенный — Феррейра ожидается около 5.30 по московскому времени.

ММА PFL: Феррейра — Билостенный

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире трансляцию турнира PFL покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Начало эфира — в 2.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и резальтатами боя Билостенный — Феррейра и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Статистика

30-летний Билостенный в ММА имеет рекорд — 14 побед и четыре поражения. В последнем своем бою на турнире PFL World Tournament 10 21 августа 2025 года Сергей победил Карла Уильямса техническим нокаутом.

У 36-летнего Феррейры в профессиональных ММА — 13 побед, пять поражений и три поединка признаны несостояшимися. В последнем бою на турнире PFL Lyon 13 декабря 2025 года бразилец уступил сдачей после применения треугольника россиянину Вадиму Немкову.