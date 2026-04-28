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28 апреля, 22:00

Гаджи Рабаданов — Александр Чижов: когда бой PFL, где смотреть онлайн трансляцию

Гаджи Рабаданов и Александр Чижов проведут бой на PFL
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Соцсети

Российский боец Гаджи Рабаданов проведет бой с латвийцем Александром Чижовым в легком весе на турнире PFL Sioux Falls в воскресенье, 3 мая. Вечер ММА пройдет в Су-Фолсе (США) в спортивном комплексе «Сэнфорд Пентагон». Поединок пройдет в главном карде и начнется ориентировочно в 6.30 по московскому времени.

ММА PFL: Рабаданов — Чижов

Отслеживать результаты боя Рабаданов — Чижов и других поединков вечера PFL можно в матч-центре ММА сайта «СЭ».

Рабаданову — 32 года. Рекорд бойца на профессиональном уровне — 26 побед, 5 поражений и 1 ничья. В предыдущем бою на турнире PFL 9 15 августа 2025 года Гаджи уступил британцу Альфи Дэвису единогласным решением судей в финале сезона PFL.

У 28-летнего Чижова в профессиональных ММА — 13 побед и 3 поражения. В предыдущем бою на турнире PFL Lyon 13 декабря 2025 года Александр победил нокаутом британца Коннора Хьюза.

В прямом эфире турнир PFL Sioux Falls показывает онлайн-платформа Okko, контент доступен при наличии подписки. Трансляция — с 2.00 мск.

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Александр Чижов
Гаджи Рабаданов
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