В пятницу, 19 февраля, прошла процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 185. Поединки состоятся в ночь с 20 на 21 февраля по московскому времени на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.

Российский тяжеловек Алексей Олейник (59-14-1) показал вес 108,8 кг. Его соперник американец Крис Дакас (10-3) — 106,1 кг.

В со-главном бою россиянка Яна Куницкая (13-5) с весом 61,2 кг подерется с бразильянкой Кетлин Виера (11-1) — 62,5 кг.

В главном событии вечера встретятся американцы Кертис Блэйдс (14-2) и Деррик Льюис (24-7). Первый весит 117,4 кг, а второй — 119,2 кг.