Зубайра Тухугов: «Мечтаю уже как следует покушать, нереально»

Боец ММА Зубайра Тухугов признался, что процесс весогонки дается ему с колоссальным трудом.

— Я устал уже от весогонки, — приводит слова Тухугова официальный Instagtam спортсмена. — У нас есть группа в Instagram, туда закидывают столько сладостей... Я говорю: «перестаньте закидывать»! Нет, все продолжают. Тогда я начал закидывать в чат картошку с курицей, пирожки, плов, чеченские галушки. Мечтаю уже как следует покушать, нереально.

7 сентября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В одном из поединков россиянин Зубайра Тухугов сразится с дебютантом лиги из Великобритании Лероном Мерфи.