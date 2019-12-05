Знаменитый турецкий мясник готов подраться с Хабибом и Макгрегором

Знаменитый турецкий шеф-повар Нусрет Гtкче, известный как Salt Bae, отметил, что очень любит спорт и показал свою тренировку. Кроме того, он высказал готовность к поединку с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

— Я готов встретиться с кем угодно, — приводит слова повара RT. - Макгрегор, Хабиб — без разницы. Я готов. Сам я слишком их уважаю, чтобы бросать вызов, но если меня пригласят, я готов к бою.

Я мясник, но я также люблю спорт. Каждое утро я просыпаюсь рано и первым делом тренируюсь. Потом работаю целый день. Спорт для меня очень важен. Еда, мясо в том числе, очень важна для спортсмена.