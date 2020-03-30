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Журналист получил угрозы от представившегося братом Нурмагомедова человека

30 марта 2020, 22:45
Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com
Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com
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Российский журналист Александр Лютиков получил угрозы от человека, который представился братом бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

Запись разговора Лютиков выложил в Instagram. На записи человек остался недоволен мнением журналиста о том, что Нурмагомедов мог вылететь в США на бой с Тони Фергюсоном. Звонивший человек грозился разбить Лютикову голову.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти 18 марта. Изначально поединок намеревались провести в США, но из-за пандемии коронавируса это вряд ли произойдет.

Нурмагомедов провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед, в том числе 8 нокаутом. На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.

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