Журналист получил угрозы от представившегося братом Нурмагомедова человека

Российский журналист Александр Лютиков получил угрозы от человека, который представился братом бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

Запись разговора Лютиков выложил в Instagram. На записи человек остался недоволен мнением журналиста о том, что Нурмагомедов мог вылететь в США на бой с Тони Фергюсоном. Звонивший человек грозился разбить Лютикову голову.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен пройти 18 марта. Изначально поединок намеревались провести в США, но из-за пандемии коронавируса это вряд ли произойдет.

Нурмагомедов провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед, в том числе 8 нокаутом. На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.