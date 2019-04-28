Боец MMA Джойс Виейра ударила мужчину, который имитировал половой акт, информирует mirror.co.uk. Инцидент произошел на одном из пляжей города Кабу-Фриу, который находится в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии.
Как отмечается, Вийера и ее не названный друг увидели перед собой непристойную сцену, когда делали фотографии. Девушка решила применить силу и ударила мужчину, который был одет в шорты.
По словам спортсменки, она получила психологическую травму: "Такое может произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это травмирует. Я просыпалась в течение недели с этой сценой в голове".
Мужчину арестовали за такое поведение, но отпустили после дачи показаний.