Женщина-боец напала на мужчину, который сымитировал перед ней половой акт. Фото mirror.co.uk

Боец MMA Джойс Виейра ударила мужчину, который имитировал половой акт, информирует mirror.co.uk. Инцидент произошел на одном из пляжей города Кабу-Фриу, который находится в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии.

Как отмечается, Вийера и ее не названный друг увидели перед собой непристойную сцену, когда делали фотографии. Девушка решила применить силу и ударила мужчину, который был одет в шорты.

По словам спортсменки, она получила психологическую травму: "Такое может произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это травмирует. Я просыпалась в течение недели с этой сценой в голове".

Мужчину арестовали за такое поведение, но отпустили после дачи показаний.