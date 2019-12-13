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«Заткнись, киска». Волков и Нганну поругались в соцсетях

17:27
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Бойцы-тяжеловесы UFC россиянин Александр Волков и камерунец Франсис Нганну вступили в перепалку в социальных сетях.

В пятницу стало известно, что Нганну (33 года, 14 побед, 3 поражения — в ММА, 9-2 — в UFC) проведет следующий бой 28 марта против 31-ленего суринамца Жоарзиньо Розенструйка (31, 10-0 — в ММА, 4-0 — в UFC). Ранее камерунец вызывал на бой Волкова (31, 31-7 — в ММА, 5-1 — в UFC).

— Мне кажется, или Франсис Нганну только что вновь уклонился от боя со мной? — написал Волков в Twitter. Он так сильно хотел подраться со мной, но уклонился от боя сразу как только я попросил UFC провести поединок с ним. Он забавный.

— Закнись, киска, — ответил ему камерунец.

— Твой уровень интеллекта поражает, — парировал российский боец. — Такие вдумчивые и глубокие замечания не изменят того факта, что ты слишком боишься драться со мной. Теперь уже дважды.

Вскоре Волков подробно пояснил свою позицию в Instagram.

— До боя с Дос Сантосом (Волков должен был сразиться с бразильцем 9 ноября в Москве. — Прим. «СЭ») он выдумал, что я когда-то давно отказался от боя с ним, — отметил он. — Когда Дос Сантос травмировался, Нганну предложили выйти на замену на бой со мной, и он отказался. Сразу после моей победы Френсис опять вспомнил, что хочет боя со мной. Он предложил подраться 18 января в Лас Вегасе, но я только выступил и хочу превести Рождество с семьей.

— Поэтому в ответ, я предложил ему бой в марте, и уже начал готовиться к нему, — сказал Волков. — Об этом мы проинформировали и UFC. В результате Нганну соскочил второй раз с нашего боя, выбрав другого соперника в марте. Совпадение? Не думаю...

Позже пост был удален.

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