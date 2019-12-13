«Заткнись, киска». Волков и Нганну поругались в соцсетях

Бойцы-тяжеловесы UFC россиянин Александр Волков и камерунец Франсис Нганну вступили в перепалку в социальных сетях.

В пятницу стало известно, что Нганну (33 года, 14 побед, 3 поражения — в ММА, 9-2 — в UFC) проведет следующий бой 28 марта против 31-ленего суринамца Жоарзиньо Розенструйка (31, 10-0 — в ММА, 4-0 — в UFC). Ранее камерунец вызывал на бой Волкова (31, 31-7 — в ММА, 5-1 — в UFC).

— Мне кажется, или Франсис Нганну только что вновь уклонился от боя со мной? — написал Волков в Twitter. Он так сильно хотел подраться со мной, но уклонился от боя сразу как только я попросил UFC провести поединок с ним. Он забавный.

— Закнись, киска, — ответил ему камерунец.

— Твой уровень интеллекта поражает, — парировал российский боец. — Такие вдумчивые и глубокие замечания не изменят того факта, что ты слишком боишься драться со мной. Теперь уже дважды.

You intelligence level is inspiring, making such thoughtfull and deep remarks wont change the fact that you are one who is too scared to fight me. Now twice. https://t.co/ss3995C2VV — Alexander Volkov (@AlexDragoVolkov) December 13, 2019

Вскоре Волков подробно пояснил свою позицию в Instagram.

— До боя с Дос Сантосом (Волков должен был сразиться с бразильцем 9 ноября в Москве. — Прим. «СЭ») он выдумал, что я когда-то давно отказался от боя с ним, — отметил он. — Когда Дос Сантос травмировался, Нганну предложили выйти на замену на бой со мной, и он отказался. Сразу после моей победы Френсис опять вспомнил, что хочет боя со мной. Он предложил подраться 18 января в Лас Вегасе, но я только выступил и хочу превести Рождество с семьей.

— Поэтому в ответ, я предложил ему бой в марте, и уже начал готовиться к нему, — сказал Волков. — Об этом мы проинформировали и UFC. В результате Нганну соскочил второй раз с нашего боя, выбрав другого соперника в марте. Совпадение? Не думаю...

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