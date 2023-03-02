Фирас Захаби рассказал, как Сен-Пьер отговорил его секундировать Джонса: «Этот эпизод отдалил нас с Джоном»

Известный тренер по ММА Фирас Захаби заявил, что должен был находиться в углу экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) в его первом поединке за титул с Маурисио Руа (27-14), однако от этого его отговорил экс-чемпион в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2).

«Мне нравится Джон, мы с ним были очень близкими друзьями, — сказал Захаби на своем YouTube-канале. — Еще до того, как он стал чемпионом мира, до его боя с «Сегуном», я тренировал его много, много, много раз. Он жил в Монреале. Мы проводили много времени, тренируясь вместе.

Однако, когда он дрался с «Сегуном» — я должен был быть в его углу — у Жоржа Сен-Пьера тоже на подходе был титульный бой, и Жорж попросил меня: «Не уходи. Ты нужен мне здесь, у меня нет никого, кто мог бы тебя заменить». И я остался. И этот эпизод отдалил нас с Джоном. Я должен был отдать приоритет Жоржу, а не Джону».

Джонс в 2011 году нокаутировал Руа в третьем раунде и стал самым молодым чемпионом в истории UFC.