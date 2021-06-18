«Зачем больного человека бить?» Исмаилов-старший обратился к тем, кто хочет провести бой с Емельяненко

Старший брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов дал совет Александру Емельяненко, который находится не в самой лучшей форме.

«Александр сейчас не в боевой форме, — сказал Исмалов «СЭ». — Я бы посоветовал бы ему тренироваться. Да, можно устроить шоу, выйдя на бой с Джиганом. А так мой совет: не пить, заниматься спортом, соблюдать режим, залечить травмы. Также посещать зал борьбы, грэпплинга, а в боксе у него проблем нет. У него должен быть человек, которого он уважает, которого он будет слушаться. Разгульный образ жизни ему следует оставить. Только так. По-другому — это боксировать с Джиганом. Только на таком уровне. Потому что он себе имя сделал, молодые кто-то получает травмы от них. Все равно он не в форме драться, и на нем имя зачем делать? Зачем имя делать на больном человеке, который не в форме, и у которого руки трясутся, и как человек, который пережил инсульт. С ним как можно выходить на бой и травму ему наносить?».

«Надо пожелать ему восстановления максимального, посмотреть, вернул ли он себе былую форму, хотя бы на 70 процентов. А так выходить и бить больного человека — это неправильно».

Следующим оппонентом Александра Емельяненко может стать рэпер Джиган. Ожидается, что противостояние пройдет по правилам бокса. В последнем бою Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.