Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Зачем больного человека бить?» Исмаилов-старший обратился к тем, кто хочет провести бой с Емельяненко

09:53
Александру Емельяненко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александру Емельяненко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Старший брат и тренер Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов дал совет Александру Емельяненко, который находится не в самой лучшей форме.

«Александр сейчас не в боевой форме, — сказал Исмалов «СЭ». — Я бы посоветовал бы ему тренироваться. Да, можно устроить шоу, выйдя на бой с Джиганом. А так мой совет: не пить, заниматься спортом, соблюдать режим, залечить травмы. Также посещать зал борьбы, грэпплинга, а в боксе у него проблем нет. У него должен быть человек, которого он уважает, которого он будет слушаться. Разгульный образ жизни ему следует оставить. Только так. По-другому — это боксировать с Джиганом. Только на таком уровне. Потому что он себе имя сделал, молодые кто-то получает травмы от них. Все равно он не в форме драться, и на нем имя зачем делать? Зачем имя делать на больном человеке, который не в форме, и у которого руки трясутся, и как человек, который пережил инсульт. С ним как можно выходить на бой и травму ему наносить?».

«Надо пожелать ему восстановления максимального, посмотреть, вернул ли он себе былую форму, хотя бы на 70 процентов. А так выходить и бить больного человека — это неправильно».

Следующим оппонентом Александра Емельяненко может стать рэпер Джиган. Ожидается, что противостояние пройдет по правилам бокса. В последнем бою Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.

Читайте также

Россия — Дания: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Видео: мотокаскадер погиб при попытке установить рекорд
Десятки рейсов "Уральских авиалиний" задержаны в аэропорту Домодедово
Названа предварительная причина смерти актера Андрея Егорова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
vs
0
Офсайд