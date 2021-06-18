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Тренер Василевского раскрыл план на бой с Бархударяном

10:50
Вячеслав Василевский. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Василевский. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренер Вячеслава Василевского Рамазан Исмаилов (родной брат Магомеда Исмаилова) уверен, что его подопечный точно применит борьбу в бою с Давидом Бархударяном.

«Красноярские авиалинии, [а не дагестанские], — сказал Исмаилов «СЭ». — Он [Василевский], по-моему, из Красноярска же? Из Зеленогорска. У него дзюдо на высшем уровне. У Славы борьба в стойке очень сильная. Работали над грэпплингом, чтобы он знал позиции — где и как лучше защититься. Это не вольная борьба, и не бокс, — это ММА. Здесь нужно развиваться во всех направлениях.

Не знаю какие точно, но авиалинии вы точно увидите", — заключил он.

Бой Василевский — Бархударян пройдет 18 июня в Красноярске на турнире AMC Fight Nights 102. Победитель боя станет следующим претендентом на пояс в среднем весе.

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