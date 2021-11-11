Юрист рассказал, какой срок может грозить брату Хабиба за наезд на полицейского

Юрист Александр Добровинский прокомментировал «СЭ» инцидент с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым, который, по сообщениям СМИ, устроил наезд на полицейского.

«Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль, и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В таком случае срок предусмотрен существенный, вплоть до пожизненного. В любом случае наказание зависит от тяжести вреда, нанесенного сотруднику ГИБДД», — сказал «СЭ» адвокат.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В четверг, 11 ноября, появилась информация, что утром брат Хабиба Нурмагомедова вместе со своим другом Камалом Идрисовым наехали на полицейского в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву. В аэропорту Шереметьево их задержали.

Сам Усман Нурмагомедов опроверг сообщения о том, что был задержан полицией.