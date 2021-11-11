После наезда авто с братом Хабиба на полицейского возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после наезда автомобиля с Усманом Нурмагомедовым на полицейского у аэропорта в Махачкале, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Управление СКР по Дагестану.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — говорится в комментарии.

Отмечается, что на машине Toyota, в которой находился брат прославленного бойца смешанного стиля, не было государственных регистрационных знаков. На машине при этом установили тонировку.

Водитель сначала сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции. По данным РЕН ТВ, правоохранитель получил ушибы головы.

Усман и его приятель Камал Идрисов бросили автомобиль и улетели в Москву. Их задержали в аэропорту Шереметьево сразу после посадки самолета.

В Управлении МВД на транспорте заявили, что подозреваемые были доставлены в дежурную часть. Решается вопрос об их помещении в изолятор.