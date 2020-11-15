Йодер победила Грэнджер на UFC Fight Night 183

Американская боец ММА Эшли Йодер победила свою соотечественницу Миранду Грэнджер в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе (США).

Бой продлился все три раунда. Судьи отдали победу Йодер единогласным решением — 30:26, 29:27, 27:26.

UFC Fight Night 183

Основной кард

Женский минимальный вес. Кори Маккенна (Уэльс) победила Кей Хэнсен (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Промежуточный вес. Шон Стриклэнд (США) победил Брэндана Аллена (США) — технический нокаут

Женский минимальный вес. Эшли Йодер (США) победила Миранду Грэнджер (США) — единогласное решение судей (30:26, 29:27, 27:26).