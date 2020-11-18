Российский боец ММА Адам Яндиев выпущен из изолятора временного содержания. Во вторник вечером истекал срок задержания на двое суток, и больше без решения суда спортсмена в ИВС держать не имели права.

— Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую все, что произошло между мной и Харитоновым, — приводит ТАСС слова Яндиева.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.