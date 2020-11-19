Яндиев рассказал о сути конфликта с Харитоновым

Боец UFC Адам Яндиев рассказал в интервью YouTube-каналу Podcast Golitsin Experience, из-за чего возник конфликт между ним и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

«Вся суть была в том, что человек ни разу мне не озвучил, что я ему должен, а начал говорить об этом за моей спиной, — сказал Яндиев. — Я начал узнавать об этом у других людей. И когда я спросил у Сергея, что я ему должен, попросил обосновать, где я должен, он не смог этого сделать. Всегда говорите в лицо. Если вы будете за спиной обсуждать своих братьев и друзей — это не мужской, а женский поступок».

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.