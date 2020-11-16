Яндиев рассказал, почему избил друга Харитонова. Первое интервью бойца после драки

Российский боец ММА Адам Яндиев рассказал свою версию конфликта с Сергеем Харитоновым и Русланом Абдо. 13 ноября Яндиев напал на Харитонова и Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул.

— Меня пригласили на турнир. Я пришел туда со своим советником, водитель был, — сказал Яндиев в интервью блогеру Геннадию Голицыну. — Пришли на турнир. Сначала зашли на фуршет, постояли с ребятами. Потом я увидел тренера Руслана Кривушина. Решил подойти, поговорить с человеком.

Я с ним поговорил, говорю: «Руслан, прошу, позвони и предупреди Сергея, что я здесь. Чтобы ничего плохого не случилось. Мне не нужны конфликты. Ты просто скажи, чтобы он извинился за то, что он мне сделал. В любом случае мы увидимся, поговорить придется».

Мы сидели, смотрели турнир, я смотрю — передо мной проходит парень, с которым у меня первым был конфликт". Я говорю ему: «Пойдем, выйдем, на свежем воздухе пообщаемся». Мы вышли, я ему говорю: «Ты извиниться не хочешь за то, что говорил обо мне?» Он грубо ответил, я не выдержал, дал ему пару пощечин и пендаля. И все, вернулся в зал.

И тут на ринг выходит Сергей Харитонов награждать бойца. Я уже поспокойнее сидел. Когда он уходил, я сказал: «Пойдем, поговорим». И я его беру под руку, по-братски. И пока мы идем, я говорю: «Сергей, мы ж с тобой как братья. Ты извиниться не хочешь?» До последнего хотелось верить, что он извинится. У него вроде глаза были добрые, но он резко перестроился в агрессивного человека, который начал со мной на матах разговаривать.

Я хотел выйти на улицу, где нет толпы. И когда мы дошли до дверей, я еще раз говорю: «Сергей, ты меня поливал грязью, извинись». Он начал: «Да ты...» В общем, отношение, как будто я какой-то мусор.

И я уже понимаю, что у меня все внутри кипит. Вышли, я в последний раз сказал: «Сергей, извинись». На что он со слюнями в лицо говорит: «Пошел ты на...» После этого я не знаю, какой мужчина стерпит такое. Дальше вы все сами видели.

Сейчас следствие будет разбираться. Столько грязи на меня вылили, что я якобы бил с кастета. Если бы я бил с кастета, Сергей бы не записал то видео.