Яндиев предостерег Харитонова: «Завтра что-то нехорошее с тобой может произойти»

Боец UFC Адам Яндиев призвал бойца Bellator Сергея Харитонова прекратить давать интервью во избежание трагических инцидентов.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Ранее Харитонов заявил, что Яндиев, ингуш по национальности, в приватных разговорах негативно отзывался об ингушском народе.

«Сейчас Сергей пытается всячески найти себе больше друзей, поддержки, — сказал Яндиев в интервью блогеру Геннадию Голицыну. — Если я такой ингуш, который говорит о своем народе плохо, то как ты сидел со мной за столом? Как ты мне деньги давал? Ты позиционируешь себя семьянином. Как ты с такими людьми за столом сидел тогда? Это же полное лицемерие твое».

«Я скажу так: вот эти руки, вот это сердце и мое ноги закалены ингушской кровью, чтобы ты знал, закалены ингушским духом. Надеюсь, ты запомнил, — добавил боец UFC. — Если не запомнил, поверь, вот сейчас у меня дома большой сбор людей. Очень многие приходят, тейпы разные приходят. Очень прошу, чтобы ты не продолжал свой пиар, эти видео — чтобы тебя Алла Пугачева заметила где-то. Остановись. Потому что завтра эти люди... Уже очень агрессивно настроены. Потому что-то, что он говорит, это уже невыносимо. Это грязь. Откуда можно такие вещи брать? Человек больной. Я всегда говорил — может, у него голова отбитая, много пропускал? Сейчас это подтверждается».

«Еще раз, Сергей, остановись на этом, — отметил Яндиев. — Тебе надо одуматься, полечить хотя бы немного свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел. Завтра что-то нехорошее с тобой может произойти. И чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому — прошу, если адекватные люди рядом с Сергеем есть, пусть ему это объяснят».