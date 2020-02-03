Ян рассказал о частоте проверок на допинг

Российский боец UFC Петр Ян рассказал о частоте проверок Американским антидопинговым агентством (USADA) на запрещенные препараты.

— За полтора года проверили около десяти раз. Получается, практически каждый месяц. Я думаю, что если бы что-то нашли, меня бы здесь с вами не было, — рассказал Ян в интервью RT.

Я мог быть в Омске, Екатеринбурге, Таиланде, США — ко мне прилетали неоднократно. И до, и после поединка, и в период акклиматизации.