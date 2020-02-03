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Ян рассказал о частоте проверок на допинг

15:05
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Российский боец UFC Петр Ян рассказал о частоте проверок Американским антидопинговым агентством (USADA) на запрещенные препараты.

— За полтора года проверили около десяти раз. Получается, практически каждый месяц. Я думаю, что если бы что-то нашли, меня бы здесь с вами не было, — рассказал Ян в интервью RT.

Я мог быть в Омске, Екатеринбурге, Таиланде, США — ко мне прилетали неоднократно. И до, и после поединка, и в период акклиматизации.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/714665-yan-proverki-doping

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