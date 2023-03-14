Ян Блахович дал прогноз на бой Физиева и Гэтжи

Польский полутяжеловес UFC Ян Блахович (29-9) считает, что Рафаэль Физиев (12-1) одолеет Джастина Гэтжи (23-4).

«Физиев победит. Гэтжи очень опасен в самом начале поединка. Первый раунд будет очень, очень опасным для Физиева, но после этого Гэтжи устанет. Затем Физиев будет контролировать бой и победит Гэтжи», — сказал Блахович в интервью Джеймсу Линчу.

Бой Гэтжи и Физиева станет соглавным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.