Мераб Двалишвили стал первым номером рейтинга легчайшего дивизиона UFC после победы над Яном

Грузинский боец Мераб Двалишвили (16-4) после победы над россиянином Петром Яном (16-5) поднялся на две строчки вверх в рейтинге легчайшего дивизиона — с третьей позиции до первой.

Шон О'Мэлли (16-1) опустился на вторую строчку, а Ян — на четвертую, пропустив вперед Марлона Веру (20-7).

Александр Волков (36-10) поднялся на одну строчку в рейтинге тяжеловесов, заняв седьмую позицию. Однако Никита Крылов (30-9), идя на серии побед, остался на шестой позиции в рейтинге полутяжеловесов.