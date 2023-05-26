Якубов победил Рябого на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец Ильяс Якубов судейским решением победил в бою с Юрием Рябым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Рябой на протяжении всего поединка дрался с травмой левой руки.

31-летний Якубов провел 14 боев, из которых одержал 10 побед и проиграл 4 встречи.

Прямая видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире будет доступна на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера единоборств.