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26 мая, 23:28

Якубов победил Рябого на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Виктория Кравченко
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Ильяс Якубов.
Фото Дмитрий Коротаев.

Российский боец Ильяс Якубов судейским решением победил в бою с Юрием Рябым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Рябой на протяжении всего поединка дрался с травмой левой руки.

31-летний Якубов провел 14 боев, из которых одержал 10 побед и проиграл 4 встречи.

Прямая видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире будет доступна на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера единоборств.

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