Олейник: «Думаю, мы с Томпсоном покажем хороший бой»

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился ожиданиями от боя против Оли Томпсона из Великобритании в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, что мы покажем хороший бой двух профессионалов«, — приводит слова Олейника «Рен ТВ».

Прямая видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире будет доступна на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера единоборств.