Иван Емельяненко в дебютном бою победил Леденева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Емельяненко единогласным решением судей победил в бою с Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Этот бой стал дебютным для младшего брата Федора и Александра Емельяненко в смешанных единоборствах. В первом раунде Леденев оказался на полу, но сумел подняться и продолжить поединок.

Прямая видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире будет доступна на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера единоборств.