"Выйду, чтобы найти у него выключатель". Масвидаль - о бое с Конором

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль выразил желание как можно скорее провести бой с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

- Давайте проведем этот бой, если это возможно, если нет - двигаемся дальше, - цитирует TMZ Масвидаля. - Он знает, что я выйду, чтобы найти у него выключатель. Я не собираюсь побеждать его по очкам или что-то в этом роде. Братан, если ты хочешь драться, то я готов, давай побыстрее сделаем это!

На UFC 239 Масвидаль за 5 секунд нокаутировал Бена Аскрена и установил рекорд по самому быстрому финишу.

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка Масдиваля и Аскрена