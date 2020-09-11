Российский боец ММА Владимир Минеев (14-1-1) в интервью журналистам прокомментировал возможность организации реванша между ним и Магомедом Исмаиловым (17-2-1). Их бой прошел в октябре 2018 года в лиге Fight Nights и завершился вничью. 9 сентября 30-летний Минеев победил Даурена Ермекова (14-5) из Казахстана и стал чемпионом Fight Nights в среднем весе.

— Тройка лучших средневесов России?

— Я, Исмаилов и Шлеменко. Если мы говорим о людях, которые не дерутся в иностранных промоушенах.

— Вы вызвали Исмаилова на бой, сказали, что готовы встретиться с ни в Fight Nights. Почему именно там? Не будете рассматривать предложения от других лиг?

— Не вызвал, а напомнил о том, что у нас есть незаконченное дело. Его вызывать не пришлось — он сам прибыл. Просто от других промоушенов не прозвучало предложений, которые бы меня заинтересовали. Fight Nights готов провести этот бой на условиях, которые меня устраивают.

— Камил Гаджиев говорил про 20 миллионов и Исмаилову, и Шлеменко. Какие условия он предложил тебе?

— 20 миллионов? Значит, будем условия еще раз обговаривать! (смеется)

— У Маги будет последний бой по контракту с АСА. Наверняка после него ему понадобится время для восстановления. Вы бы хотели заполнить этот перерыв боем?

— Как говорят в Финляндии — будем посмотреть. Мы же не знаем, когда он этот бой проведет. Может быть, это будет скоротечная история. Плюс к этому бою [с Ермековым] я очень долго готовился, мне еще нужно восстановиться. Сейчас сентябрь... Дай Бог, если мы встретимся к концу этого года. Но на дворе коронавирус бушует. Мы предполагаем, а Господь располагает. Годы идут, а я еще хотел бы попробовать себя в иностранных лигах. Желаю Маге побыстрее выполнить свои обязательства в АСА, чтобы подарить нашим фанатам и всем поклонникам единоборств продолжение истории Минеев vs Исмаилов.

— Вы приедете на бой Исмаилова в АСА?

— В этом нет необходимости. Я вообще, если честно, не особо люблю единоборства. Стараюсь не зацикливаться на этом и развиваться разносторонне.

— Будете ли настаивать на обязательном допинг-контроле перед боем с Исмаиловым?

— Нет, конечно. В этом нет необходимости. Считаю, что я и тогда был его лучше, и буду лучше в реванше. Те люди, которые разбираются в фармакологии в спорте, понимают, что его высыпания на спине не от того, что он рубашку не меняет. Понятно, от чего это бывает.

— А если посмотреть...

— На мою спину? Если посмотреть на мою спину, то там такого нет.

— Если посмотреть в прошлой. Насколько тот Минеев хуже, чем нынешний?

— Я сейчас на 150 процентов лучше. Во-первых, я не травмированный — с нормальной рабочей левой рукой, что вы сегодня видели. Без сломанной ключицы. Во-вторых, у меня было больше времени на подготовку. (Илья Андреев)