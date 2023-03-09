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Василевский: «Шлеменко бы мог заработать на поединке со мной и получить по голове»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский заявил, что не получал предложений от RCC о поединке с Александром Шлеменко по правилам бокса.

«С RCC мы не вели переговоров. Последнее, что они мне предлагали — бой с Михаилом Рагозиным. По боксу не общались. Но бой с Сашей Шлеменко, конечно был бы интересен всем, кроме самого Александра. Это заранее понятно. Саша всегда на вопросы о бое со мной начинает рассуждения о том: «Кому это интересно?» Чем больше его спрашиваешь, тем меньше ему интересно. Хотя бой по боксу актуален. И при всем уважении к Сашиным заслугам, он не был бы фаворитом в боксе. Шлеменко сам это прекрасно понимает. Защищаясь от этого, он говорит, что бой не интересен. Хотя прекрасно понимает, что не выиграл бы у меня в боксе», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Василевский и Шлеменко впервые встретились в клетке в феврале 2016 года. Данное противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Александра решением большинства судей.

Второй поединок между спортсменами состоялся в июне 2016 года. В этом противостоянии Шлеменко одержал победу удушающим приемом.

Источник: MMA.Metaratings
Александр Шлеменко
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