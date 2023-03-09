Ян — Двалишвили: когда бой UFC — дата и время начала

В ночь на воскресенье, 12 марта, в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221. Все бои пройдут на арене «The Theater at Virgin Hotels».

В главном бое турнира, который пройдет в легком весе, встретятся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили.

Ян занимает вторую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, Двалишвили — на одну позицию ниже.

Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

30-летний Ян одержал 8 побед в UFC при 3 поражениях. В ММА на счету россиянина 20 боев: 16 побед и 4 неудачи. У 32-летнего Двалишвили 8 побед и 2 поражения в UFC, 15 побед и 4 неудачи в ММА.