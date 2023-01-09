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Сегодня, 10:45

Дастин Порье назвал несостоявшийся бой мечты

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) сообщил, что он хотел подраться с Нейтом Диасом (21-13), однако их бой регулярно отменялся.

«Чувак, я на самом деле хотел встретиться с Нейтом Диасом, — сказал Порье в интервью Bloody Elbow. — Мы пытались провести бой несколько раз, но что-то просто не складывалось. Всегда что-то мешало организации этого поединка. Прямо сейчас мне не приходят в голову какие-то имена, но если UFC позвонит мне и назовет дату и место, все будет по-другому. Сейчас я не знаю, с кем буду драться, так что я сижу сложа руки. Но я вновь хочу почувствовать волнение и мотивацию».

Порье должен был подраться с Диасом на UFC 230, но снялся с турнира из-за травмы.

Дастин Порье
ММА
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