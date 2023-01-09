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Сегодня, 10:30

Депутат Госдумы Журова о Хабибе: «Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике»

Депутат Госдумы РФ Журова высказалась о вероятном уходе Хабиба из ММА индустрии
Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала вероятный уход Хабиба Нурмагомедова из ММА-индустрии.

«Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике, в том числе и Хабиб. Да, после ухода из MMA он мог бы стать депутатом, другой вопрос — нужно ли ему это? Все зависит от желания человека и планов на будущее. Политика — совсем не простое дело, не каждому публичному человеку хочется отдавать себя этой профессии, участвовать в избирательной кампании, ходить на заседания комитетов и так далее», — цитирует парламентария «РБ Спорт».

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету бывшего чемпиона UFC в легком весе 29 побед и 0 поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/svetlana-zhurova-habib-mog-by-stat-deputatom-ego-poyavlenie-v-politike-vpolne-vozmozhno/
Светлана Журова
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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