Яир Родригес: «Русские в UFC очень жесткие»

Временный чемпион полулегкого дивизиона UFC Яир Родригес (15-3) не считает, что чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) выйдет подавленным на бой с ним после поражения чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (24-1).

«Может ли Волкановски пойти на спад после поражения Махачеву? Бро, он дрался в рамках легкой весовой категории за титул против Ислама Махачева. Он не дрался с каким-то левым чуваком. Ислам крут. Мы знаем, что русские парни дерутся в UFC очень жестко, но Волкановски вышел и дал бой. Он показал, что тоже способен победить, ведь бой был такой близкий», — сказал мексиканец на пресс-конференции.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

