Волков выделил сильные стороны Фьюри и Уайлдера перед их боем-реваншем

Российский боец MMA Александр Волков выразил мнение, в бое-реванше американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри отдает предпочтение Фьюри.

— Действительно у них будет второе противостояние, — цитирует «РЕН ТВ» Волкова. — В первом бою у них была ничья. Я все-таки отдаю предпочтение Тайсону Фьюри. Мне интересно за ним наблюдать, потому что он больше делает акцент на технический элементы. У Уалдера сильный удар и это как бы его, можно сказать, выдающаяся выделительная черта. Мы знаем, что от него ждать.

Можно ожидать сильного накаутировающего удара. Интересно наблюдать, как с этим второй раз в этому бою будет справляться Тайсон Фюри, что предпримет чтобы не дать по себе попасть и ударить в ответ.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Бой между Уайлдером и Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (рано утром 23 февраля по московскому времени). На счету 34-летнего американца 42 победы (41 КО/ТКО) и 1 ничья. У 31-летнего британца 29 побед (20 КО/ТКО) и 1 ничья. Первый бой между ними состоялся 1 декабря 2018 года и закончился вничью.