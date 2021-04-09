Шлеменко может провести поединок с бойцом из Бразилии
21:40
Российский боец Александр Шлеменко может провести поединок против бразильца Марсио Сантоса 7 мая во Владивостоке. Для этого бразильцу необходимо пройти медобследование, сообщает ТАСС 9 апреля.
В активе Сантоса 16 побед и пять поражений. Последний бой он провел в организации EFC, которая принадлежит Хабибу Нурмагомедову.
На счету Шлеменко 59 побед, 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.
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