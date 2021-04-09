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Шлеменко может провести поединок с бойцом из Бразилии

21:40
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Российский боец Александр Шлеменко может провести поединок против бразильца Марсио Сантоса 7 мая во Владивостоке. Для этого бразильцу необходимо пройти медобследование, сообщает ТАСС 9 апреля.

В активе Сантоса 16 побед и пять поражений. Последний бой он провел в организации EFC, которая принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

На счету Шлеменко 59 побед, 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11111785

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