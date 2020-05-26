Волков может провести ближайший бой в июне в США

Российский боец Александр Волков рассказал, когда может пройти его ближайший поединок.

— Хорошие новости друзья! — написал Волков в Instagram. — Мой бой может состояться в июне в США. Поэтому приходится идти на оправданный риск и перебираться из домашних тренировок в зал.

Когда будут новости по бою, я вам сообщу, а работаю в усиленном режиме!

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