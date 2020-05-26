Волков может провести ближайший бой в июне в США
Российский боец Александр Волков рассказал, когда может пройти его ближайший поединок.
— Хорошие новости друзья! — написал Волков в Instagram. — Мой бой может состояться в июне в США. Поэтому приходится идти на оправданный риск и перебираться из домашних тренировок в зал.
Когда будут новости по бою, я вам сообщу, а работаю в усиленном режиме!
Самоизоляция никого не щадит? ? Хорошие новости друзья! ? Мой бой может состояться в июне в США. ? Поэтому приходится идти на оправданный риск и перебираться из домашних тренировок в зал. ? Когда будут новости по бою, я вам сообщу, а работаю в усиленном режиме! ? #strelateam #strelapromotion #fightwearru #ufc #mma #бокс #бои
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