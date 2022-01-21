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Сегодня, 10:41

Президент UFC рассказал, когда Макгрегор может вернуться в октагон

Роман Шишов
Корреспондент

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу сроков возвращения экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора в октагон. По его словам, возвращение ирландца состоится не раньше лета.

«Думаю, он вернется летом, но говорить наверняка невозможно. Это зависит от того, как будет заживать нога, и от миллионов других вещей, которые могут произойти до лета, — сказал Уайт во время интервью на канале ESPN MMA в YouTube. — Поэтому спекулировать об этом глупо. Не хочу это делать.

Когда Конор позвонит и скажет мне, что начал полноценные тренировки и готов, то тогда и начнем обсуждать варианты его возвращения.

Напомним, в своем последнем бою 10 июля на турнире UFC 264 против Дастина Порье Макгрегор сломал ногу.

Дана Уайт
Конор Макгрегор
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