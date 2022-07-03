Волкановски в третий раз в карьере победил Холлоуэя и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Австралийский боец Александр Волкановски победил американца Макса Холлоуэя в со-главном поединке турнира UFC 276.

Австралиец выиграл бой единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Волкановски в третий раз в карьере победил Холлоуэя. До этого австралиец выигрывал у американца в декабре 2019 года и в июле 2020 года.

Волкановски провел четвертую успешную защиту чемпионского титула UFC в полулегком весе. Всего на его счету 25 побед и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.

У Холлоуэя 23 победы и 7 поражений.